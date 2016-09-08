虎尾科大邁新紀元 啟建新校區聯絡橋梁
虎尾科技大學今天邁向新紀元，位在高鐵特定區旁的新校區，聯絡橋梁開工興建，預計今年12月31日完工，提供便利交通。
虎尾科大新校區在民國100年9月獲得國防部無償提供土地17.2 公頃，歷經3次環評審查，內政部在今年4月通過，近日核發開發許可證明。
為了配合明年台灣燈會在雲林主展場的整體規劃，虎尾科大上午先啟動新校區南北跨區大排橋梁，主要工程包括北側2座鋼筋混凝土橋梁、南側1座箱涵橋，預計今年12月31日完工。
虎尾科大校長覺文郁表示，新校區緊鄰高鐵雲林站，徒步可到，是全國大學唯一，將以拓展產業連結、實踐地方共生、發揮創造性、促進國際交流的4大理念為發展目標，建構卓越技職教育環境。1050908
(中央社)
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