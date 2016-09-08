北市給遠雄最後機會 大巨蛋不設改善期限

遠雄昨天表態讓步後，台北市長柯文哲今天宣布大巨蛋暫時不解約，但北市府並未給遠雄改善期限，只說會監督盡快完成，若遠雄不積極配合，將終止契約。

台北市政府6月8日發函給遠雄，要求3個月內改善大巨蛋公安、完成建照變更，否則解約。

遠雄昨天趕在限期改善到期前公開表達「讓步」，向市府送出同意書，承諾盡速完成建照變更、向台灣建築中心完成防火避難性能認可審查、向北市府都發局、環保局遞件送審，完成法定程序。但遠雄的同意書沒提何時要遞件送審。

上午柯文哲召開大巨蛋記者會，宣布在遠雄表現善意的狀況下，暫時不行使終止契約的權利，這是「給遠雄最後機會」，但如果遠雄後續行動未達期望，仍會終止契約。

媒體詢問，對遠雄何時做到承諾，是否有期限？會不會又再拖3個月或1年？柯文哲回應，有些審查不是完全由北市府控制，還有台建中心的審查，只要遠雄願意遵守公安標準，相信整個審查速度會比較快，會儘速完成。若遠雄一直拖延，對遠雄自己也不利，且市府還是會終止契約。

柯文哲說，大巨蛋會不會在他任內蓋完，還是取決於遠雄一念之間，如果遠雄想通，願意退讓一點、少賺一點，就會讓市民有更安全的巨蛋，有時候只是意氣之爭。

媒體追問，遠雄雖承諾送審，但1個月送審、1年送審，都是送審，可以忍受遠雄什麼時候有具體行動？北市府副市長鄧家基說，市府會成立大巨蛋監督小組，對工地安全嚴格管制，市府能容忍的期限，會按照審查程序進行做考量，如果遠雄有故意拖，會啟動懲處機制。

至於遠雄怎樣才算故意拖延？鄧家基說，會核實考量，遠雄可以明天送審，但也可能明天就被退件，遠雄必須要有誠意、充分準備，未來會把所有程序公開給外界審視。

現場記者輪番追問，市府始終沒有要給遠雄改善期限，市府委任律師黃旭田說明，市府是要求遠雄完成所有審查、遵守法律程序，最後目的是維持公安，現在要講何時完成，在客觀上是有困難的，程序最重要的是守法。

柯文哲最後表示，有人問他現在是誰贏了，他認為大巨蛋如果重來一遍也許有更快的辦法，拖了1年多，他民調掉了10幾%，他相信遠雄也很痛苦。他希望大巨蛋可以成為比較安全、符合公平正義的巨蛋，他從來不認為市政府贏了或遠雄輸了，也許從歷史眼光來看，就是市民贏了，這樣就好了。1050908

(中央社)