名醫遇上算命仙 絕妙應對躲劫數

當講求科學證據的醫師遇上算命仙，會碰出什麼火花？心臟名醫洪惠風曾替一名算命仙安排手術，竟正是算命仙算出的「劫數」時段且不能改期，他巧妙提早手術時間，成功扭轉死劫。

因一句「有你的地方就是家」冠心病名醫洪惠風去年4月隨太太離開待了23年的新光醫院，前往紅龍果園裡的義大醫院待了9個多月，也看盡不少和天龍國大醫院不同的人生百態。

「所有病人的一生都記錄在我的病歷裡」洪惠風說，看診不只是看診，還會知道春茶殺青了、採收荔枝的季節到了，對他而言，這些都是寶貴、難得行醫經歷，他將數月記錄的多篇有趣小故事集結成冊，出版「拿我的心聽懂你的心：心臟科權威沒有寫在病歷上的悄悄話」，今天舉辦新書發表會。

在義大醫院時期，最令洪惠風印象深刻的，莫過於「會診」王母娘娘，一名家住廟對面的虔誠女信徒，凡事以「王母娘娘」說了算，140公分卻重達100公斤的她，因神明交代不可吃肉，體重一下減了30幾公斤。

洪惠風說，那名患者前陣子早上起來運動會喘，王母娘娘交代去檢查心臟，也才因此找上他，一檢查果然發現有「肺動脈栓塞合併肺動脈高壓症」，也多虧有王母娘娘指示，患者服藥遵從性非常好，一顆藥也不敢不吃。

除了神明，洪惠風還曾遇過一名前來求診的算命先生，因冠狀動脈狹窄，得做心導管手術，不料洪惠風一告知手術時間安排在週三下午5時，算命先生臉色瞬間慘白，隨後才坦言20多年前，他曾算到今年會有一劫數，正好就是週三的下午5時。

洪惠風嚇了一大跳，建議不妨將手術改到週五，卻遭算命先生制止，直言改期恐讓劫數變成死劫。

為了逃過「劫數」，洪惠風手術當天飛快完成所有工作，趕在下午1時、地雷時間未到就完成手術，不料下午6時修養中的算命先生毫無預警、突然休克送進加護病房，雖然穩住了心跳、血壓，但病人神智仍不清，半小時後算命先生突然甦醒說「洪醫師，你放心，我已經回來了」，雖讓洪惠風心中發毛，但總算成功逃過一劫。

洪惠風說，行醫多年來，遇過不少信神明多過信醫生的患者，但他也樂於「會診」神明，認為神明或算命先生的背書可提升病人信心，相信尊重神明專業，神明也會尊重醫師的專業。1050908

(中央社)