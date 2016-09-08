金鐘51入圍直播 藍正龍許瑋甯揭曉

我要評比

第51屆電視金鐘獎今天公布入圍名單，去年金鐘影帝藍正龍及最佳女配角許瑋甯擔任揭曉嘉賓，「金鐘51」主題為「新媒體、新視代」，記者會同步網路直播。

第51屆金鐘獎由文化部影視及流行音樂產業局主辦、三立電視台承辦，廣播金鐘獎10月1日在台北國父紀念館舉行頒獎典禮，電視金鐘獎則是10月8日頒獎。

主題為「新媒體、新視代」，「金鐘51」主視覺由設計師方序中操刀，以光譜原理搭配7道光束為設計主調，將冰冷科技重回人性與溫暖層面，更貼近人心；7道光束也代表表演者散發的正面能量，為「新視代」注入更多新價值。

電視金鐘獎入圍名單公布記者會下午2時在三立電視台舉行，文化部次長丁曉菁揭曉戲劇節目獎入圍名單，評審委員會主任委員及特別獎項評委會主委揭曉特別獎項得主及綜藝節目獎入圍名單，藍正龍與許瑋甯揭曉綜合節目獎、綜藝節目主持人獎及戲劇節目男、女主角獎等入圍名單。

入圍名單公布記者會同步網路直播，包括Vidol影音、三立新聞網、廣播電視金鐘獎臉書（facebook）粉絲專頁及YouTube官方頻道。1050908

(中央社)