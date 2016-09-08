南韓人口突破5000萬大關 獨居人口逾500萬
韓國《中央日報》報導，韓國去年人口達到5107萬，首次突破了5000萬大關，一口之家成為一大趨勢。據統計，去年一口之家達到520.3萬戶。這比5年前增加了98.5萬戶，在總家庭數1911.1萬戶中占比最高，達到27.2%。2口之家的比重占到26.1%。
韓國統計廳9月7日發布的「2015年人口住宅總調查」結果，從1990年到2005年4口之家最多，2010年2口之家最多，在去年的調查中一口之家最多。一口之家和2口之家在所有家庭中所占的比重和（53.3%）也首次過半。相反，在1990年還比較多的（28.7%）5口以上的家庭比重去年減少至6.4%。
韓國統計廳和學術界曾預測2020年以後一口之家的比重將會在全部家庭中上升至首位，但這一預言提前5年成真，速度之快超出預期。原因大致有兩個：急速的老齡化和「三棄一代」（放棄戀愛、結婚和生育的年輕人）的出現。
實際上在一口之家中比重最高的是30～39歲這個年齡段，占到18.3%；接下來依次是70歲以上（17.5%）和20～29歲年齡段（17%）。
(旺報)
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