苓警建立「苓」詐騙生活，防詐觀念深入民心

高雄市苓雅警分局長賈樂吉（右二）到台灣銀行頒發感謝狀。（吳江泉翻攝）

近年來詐欺案件層出不窮，高雄市警苓雅分局辦理多場犯罪預防宣導，向民眾傳遞防詐新知，並針對轄內金融機構及超商業者，辦理防詐騙座談會，加強宣導反詐騙意識及加強通報警方作為，期望業者能秉持「多一分關心，少一件詐欺」的觀念，進而達到警民合作打擊詐欺。

日前許姓民眾至臺灣銀行苓雅分行辦理解除定存，並提領新臺幣220萬元現金，許民表示該筆金額係作為投資使用，該銀行襄理機警發現異狀，判斷其遭詐騙可能性極高，擔心其畢生積蓄恐付之一炬，遂立即通報苓雅分局成功路派出所前往了解，員警至現場後向該民做防詐宣導及勸阻，並貼心護送其返家。

另有陳姓被害人接獲自稱商家來電，指稱陳民於上個月在網路購物時，因員工操作錯誤，導致增加了12筆帳單資料，為確保陳民不被重複扣款，需將帳戶內存款提領出來，另外存到指定帳戶；陳民不疑有他至附近超商照著歹徒指示操作提款機，提出6萬元現金後欲繼續操作時，因陳民使用ATM時間過久，被眼尖店員發現，其上前了解後，發現疑似為詐騙，立即通報警方到場協助，在警方的宣導及勸阻下，陳民才赫然發現自己險被詐騙。

苓雅警分局長賈樂吉表示，詐騙常見手法為假檢警詐欺及網路購物詐欺，若民眾接到疑似詐騙電話時，請保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110進行查證，切勿聽信對方指示操作ATM或交付現金。

(中時)