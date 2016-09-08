遭綠委爆料 中央社董事長陳國祥痛批：卑鄙放話栽贓

民進黨立委王定宇質疑中央社不僅要求記者拉業配新聞，佣金更可能已流入私人帳戶；對王定宇發言，中央社董事長陳國祥在臉書發文痛批是「卑鄙者的惡行」。(圖取自陳國祥臉書)

針對民進黨立委王定宇等人質疑中央社逼記者跑業務，且指控錢都進了私人小金庫一事，中央社董事長陳國祥今日在臉書發文，呼籲新聞媒體對訊息應做實質性查證，不要讓「卑鄙的放話者栽贓、汙衊的詭計」得逞。

陳國祥在臉書以「面對卑鄙者的惡行，不能成為幫凶」為題，痛批有關方面向中央社領導層發動的逼退攻勢一波接一波。陳國祥指出，許多政治和商業人士精於操控媒體之道，他們深諳媒體的需求與記者的習性，很會製造一些訊息去博取媒體的青睞，而達到上報或露出的機會。新聞工作者如果不能奉行專業規範，善盡查證、篩選與平衡的責任，則很容易成為卑鄙者遂行卑鄙的幫兇。

陳國祥引用詩人北島的一段詩句：「卑鄙是卑鄙者的通行證，高尚是高尚者的墓誌銘。」意指高尚者因有道德包袱，不擅運用權謀與手段，因而常常吃鱉，或很不得志，因此他的高尚難於傳揚，只能死後鐫刻在墓誌銘上供人憑弔。

陳國祥呼籲新聞同業，要成為高尚者的通道，而不要淪為卑鄙者的幫兇。在新聞處理上至少遇事審慎查證，探究真相，以辨真偽；報導則應遵循專業規矩，客觀平衡，不偏不倚。

(工商)