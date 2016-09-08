台東縱谷上午傳爆炸巨響 消防局查不出來源
台東縱谷地區今天上午突然傳出「碰」一聲巨響，包括縱谷鄉鎮，甚至隔一座海岸山脈的東河鄉都有民眾聽到，巨大的爆炸聲涵蓋約40公里，讓民眾嚇一大跳，有民眾目擊爆炸聲後有空勤直升機在海岸山脈上飛，難道是發生什麼重大事故?
不過空勤隊表示，今天上午直升機在縱谷飛行是例行性訓練，教官在空中飛行並未發現異狀，也聽不到飛機外的聲音。空軍志航基地則表示，飛機從富岡起飛後就轉往海上，縱谷地區屬於輕航機、訓練機的空域，戰鬥機不會往縱谷飛，爆炸聲響與志航無關。
住在關山的洪姓民眾表示，爆炸聲傳出的巨響感覺非常近，家中的狗就趕緊躲到家中，他只能趕緊安撫狗的情緒，東河鄉也有民眾聽到，並可以感受到聲音從海岸山脈往海邊傳，聽到巨響的民眾遍及縱谷鄉鎮約40公里的範圍。
台東縣消防局表示，巨響後有派員外出察看，並知會警察單位，但都未接獲相關報案，目前仍無法查出爆炸原因為何。
(中時)
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