老被說鼻子歪 小S總算去動刀「遇到好醫師三生有幸」

小S先前（左圖）常被鼻子歪困擾。（圖／取自小S 徐熙娣臉書）

小S透露前天去動手術。（圖／取自小S 徐熙娣臉書）

網友稱讚小S怎麼樣還是美。（圖／取自小S 徐熙娣臉書）

小S透露去動矯正鼻中隔彎曲手術。（圖／中時資料照片）

綜藝天后小S常在網上分享自拍美照，前年她曬出與大S合照，相較之下她鼻樑略歪，遭網友質疑整型整過頭，，隨後真性情的她也親上火線回嗆：「我他媽沒動鼻子，就是歪，沒別的！」引發不少討論，今(8日)稍早，她透露前天悄悄進醫院動了刀，將困擾她已久的「鼻中隔彎曲」治好了，開心說：「遇到好醫師真是三生有幸！」

小S今發文透露鼻中隔彎曲跟了她十幾年，但前天總算找了「全臺灣最厲害的鼻神」、長庚醫院的李達人醫師幫我開刀，手術全程大概只流了5cc的血加黏液，術後大約一小時就可回家休息！最爽的是，我的鼻子竟然變正了，也總算體會到左邊鼻孔的暢通！」

小S並加碼分享自己穿著性感黑色背心與招牌貓耳朵的美照，讓網友看看她的鼻梁是否變正了，她感激說：「謝謝李醫師和所有的醫護人員，太感激你們了！半夜也不用因為用嘴巴呼吸導致喉嚨太乾，一直起床！遇到好醫師真是三生有幸！」網友也回應：「鼻子終於正了..在《姊姊好餓》裡面套絲襪時，鼻子超歪」、「什麼~~鼻中隔彎曲困擾我好久，醫生還說一定要住院耶」、「還是好美」。

(中時電子報)