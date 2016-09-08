老被說鼻子歪 小S總算去動刀「遇到好醫師三生有幸」
綜藝天后小S常在網上分享自拍美照，前年她曬出與大S合照，相較之下她鼻樑略歪，遭網友質疑整型整過頭，，隨後真性情的她也親上火線回嗆：「我他媽沒動鼻子，就是歪，沒別的！」引發不少討論，今(8日)稍早，她透露前天悄悄進醫院動了刀，將困擾她已久的「鼻中隔彎曲」治好了，開心說：「遇到好醫師真是三生有幸！」
小S今發文透露鼻中隔彎曲跟了她十幾年，但前天總算找了「全臺灣最厲害的鼻神」、長庚醫院的李達人醫師幫我開刀，手術全程大概只流了5cc的血加黏液，術後大約一小時就可回家休息！最爽的是，我的鼻子竟然變正了，也總算體會到左邊鼻孔的暢通！」
小S並加碼分享自己穿著性感黑色背心與招牌貓耳朵的美照，讓網友看看她的鼻梁是否變正了，她感激說：「謝謝李醫師和所有的醫護人員，太感激你們了！半夜也不用因為用嘴巴呼吸導致喉嚨太乾，一直起床！遇到好醫師真是三生有幸！」網友也回應：「鼻子終於正了..在《姊姊好餓》裡面套絲襪時，鼻子超歪」、「什麼~~鼻中隔彎曲困擾我好久，醫生還說一定要住院耶」、「還是好美」。
(中時電子報)
關鍵字：小S
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