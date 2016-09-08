觀光業面臨陸客縮減衝擊 蔡其昌：產業應分源分流
立法院副院長蔡其昌今天出席「2016台灣觀光論壇」時表示，「雞蛋不應該放在同一個籃子裡」；現在面臨陸客來台人數減縮的問題，應督促行政院協助觀光產業做好「分源、分流」，這是很重要的工作，同時也是長期的目標。
「2016台灣觀光論壇」今天在台中清新溫泉飯店舉行，台中市國際觀光發展協會邀集中央交通部觀光局及台中市政府等地方相關部會，還有中部7縣市(苗中彰投雲嘉嘉)的各觀光旅遊飯店業者代表，各休閒觀光產學系學校校長、副校長，現場超過200人，一起就台灣未來的觀光走向展開對談。
蔡其昌說，「台灣觀光論壇」是他長期關心觀光產業的平台，但今年時間剛好遇到觀光產業發動12日萬人上街頭，所以特別引起大家關注。觀光論壇這個平台，主要把觀光產業的意見，包括學者的對於推動觀光產業更為健全的想法，以及政府在觀光產業如何執行等，觀光論壇是匯集產官學溝通的平台。
蔡其昌指出，目前陸客在台灣觀光產業集中度約4成以上，這對台灣觀光產業的整體健全來說是有些疑慮，因「雞蛋不應該放在同一個籃子裡」。分流所指就是台灣觀光不應該集中在某些景點；例如市長林佳龍整合中部地區的資源，以清泉崗國際機場作為「中進中出」的門戶，也只有分流，相信台灣整體觀光的胃納量還會再增加，才能讓台灣被世界看到。
蔡其昌呼籲政府，必須在短期提出一些因應措施，包括讓國旅市場再次蓬勃，彌補陸客減少的現象；另外，觀光旅遊業在短期有資金周轉的問題，如果能有一定程度的展延，這也是必要的措施；而在短時間內如何加強日、韓、東南亞來台旅遊，這也是方案之一。希望藉由今天的論壇能集思廣益發揮一定的功能與效果。
(中時)
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