特技大師李棠華逝世 享壽91歲

國寶級特技大師李棠華，昨天下午逝世，享壽91歲。(圖/新象創作劇團)

國寶級特技大師李棠華，昨天下午逝世，享壽91歲。

李棠華出生湖南益陽，祖居漢口，家族是當時漢口的遊樂場「漢口新市場」的大股東，八歲時拜在潘玉喜名下學藝，潘家八兄妹是長江一帶最有名的雜技好手，自此之後李棠華便未離開技藝界。

民國卅四年，李棠華在上海成立棠華技術團、少壯技術團，演出邀約不斷，紅極一時，直到卅八年五月才帶著團員來台，並在台灣各地、海外駐演，聲名首屈一指。

之後，李棠華在台灣成立中華民俗技藝訓練中心，招收學員展開雜技的傳習訓練，因為成果斐然，李棠華三字，遂成為台灣「雜耍團」、「綜藝團」的代名詞，除了國家慶典一定會見到李棠華帶領學生演出的陣仗，民國五、六十年代更經常率團代表中華民國出訪；行跡遍及30餘國，所到之處喝采與掌聲響徹雲霄，不僅民眾喜歡，就連當地國家元首、官員也看得熱情忘我，於是李棠華為中華民國打下成功的國民外交基礎，隨後李棠華技藝團在民國七十九年併入復興劇校，此後由教育體系來延續雜技的香火。

(中時電子報)