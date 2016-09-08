兩岸涉亞美尼亞詐騙案 廣東公安偵辦

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新華網報導，51名大陸人與78名台灣人因涉亞美尼亞跨境電信網路詐騙，日前乘坐包機從亞美尼亞被押往大陸。陸方聲稱，被害人均為大陸民眾，因此將129名嫌犯全部帶到大陸依法處理。

這則報導未提及這129人何時抵達大陸和飛機降落地點。但據新華網刊登的照片，這批嫌犯是在廣州白雲國際機場被公安民警押解下機，拍攝日期是9月2日。

報導指出，陸方已初步清查50多起相關電信網路詐騙案件，被騙金額人民幣700多萬元（新台幣約3500萬元）。為便於整案偵辦、追繳贓款，大陸將這129人全部押往中國大陸處理，公安部指派廣東省公安機關負責案件偵辦。

報導說，亞美尼亞執法部門先前發現大批中國大陸和台灣人員入境，以高價租住當地民宅，並密閉民宅窗戶，對牆面進行隔音處理，涉嫌從事違法犯罪活動，亞美尼亞執法部門將此情況通報大陸警方。

亞美尼亞執法部門8月20日突擊檢查已掌握的6處據點，查獲51名大陸嫌犯、78名台灣嫌犯，以及大量電腦、智慧型手機、平板電腦等作案工具，成功破獲一個電信網路詐騙犯罪集團。

大陸公安部8月26日派工作組赴亞美尼亞。經查，上述詐騙集團在亞美尼亞設立多個據點，向廣東、遼寧、河北、河南、青海、山東、吉林、陝西、浙江、福建、湖北、江蘇、江西等13省居民撥打電話，冒充大陸公檢法機關。

報導表示，按照兩岸協商達成的有關共識，大陸公安機關已透過兩岸共同打擊犯罪平台將有關情況通報台灣。1050908

(中央社)