兩岸涉亞美尼亞詐騙案 廣東公安偵辦
新華網報導，51名大陸人與78名台灣人因涉亞美尼亞跨境電信網路詐騙，日前乘坐包機從亞美尼亞被押往大陸。陸方聲稱，被害人均為大陸民眾，因此將129名嫌犯全部帶到大陸依法處理。
這則報導未提及這129人何時抵達大陸和飛機降落地點。但據新華網刊登的照片，這批嫌犯是在廣州白雲國際機場被公安民警押解下機，拍攝日期是9月2日。
報導指出，陸方已初步清查50多起相關電信網路詐騙案件，被騙金額人民幣700多萬元（新台幣約3500萬元）。為便於整案偵辦、追繳贓款，大陸將這129人全部押往中國大陸處理，公安部指派廣東省公安機關負責案件偵辦。
報導說，亞美尼亞執法部門先前發現大批中國大陸和台灣人員入境，以高價租住當地民宅，並密閉民宅窗戶，對牆面進行隔音處理，涉嫌從事違法犯罪活動，亞美尼亞執法部門將此情況通報大陸警方。
亞美尼亞執法部門8月20日突擊檢查已掌握的6處據點，查獲51名大陸嫌犯、78名台灣嫌犯，以及大量電腦、智慧型手機、平板電腦等作案工具，成功破獲一個電信網路詐騙犯罪集團。
大陸公安部8月26日派工作組赴亞美尼亞。經查，上述詐騙集團在亞美尼亞設立多個據點，向廣東、遼寧、河北、河南、青海、山東、吉林、陝西、浙江、福建、湖北、江蘇、江西等13省居民撥打電話，冒充大陸公檢法機關。
報導表示，按照兩岸協商達成的有關共識，大陸公安機關已透過兩岸共同打擊犯罪平台將有關情況通報台灣。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。