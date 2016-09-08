陳威仁卸任當台塑顧問 朝野看法不一
針對前內政部長陳威仁卸任轉任台塑集團顧問，國民黨團副書記長張麗善表示，陳威仁應自我自制；民進黨立委莊瑞雄指出，應無旋轉門問題；親民黨團幹事長陳怡潔說，予以尊重。
媒體報導，前內政部長陳威仁自520卸任後4個月就轉任台塑集團顧問，為台塑集團都更案「提供專業意見」，遭質疑違反「旋轉門條款」。
對此，張麗善表示，她認為剛卸任的陳威仁應該還是要稍微自我自制，不要在卸任後短時間內就馬上轉任，這樣應該會違反旋轉門的條款。
莊瑞雄則指出，這應該沒有旋轉門的問題，只能說陳威仁過去交友廣闊。他說，本來過去在政府擔任過重要職位的人卸任後，民間也許看中他的長才或人脈，只要沒有違背法令的話，這個沒有什麼可以非議的。
另外，陳怡潔也說，陳威仁退休後閒不住又有民間企業任用，基本上都應該予以尊重，未來若真有涉及台塑相關都更業務直接往來，是否有違反「旋轉門條款」，再由司法機關依個案認定就好，違法就辦。1050908
(中央社)
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