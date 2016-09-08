嘉義縣新港鄉清潔隊長驚傳墜樓身亡

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嘉義縣新港鄉清潔隊隊長黃朝琴，今上午10時10分離開辦公室走上頂樓墜樓身亡，被發現陳屍在新港鄉立體停車場外，詳細原因警方仍在釐清中。

據了解，黃朝琴做事相當用心、認真，與同仁相處融洽，他的辦公桌上並未發現任何遺書，大家都不明白為何隊長會發生讓人遺憾的事，讓同仁相當不捨。

根據停車場監視器，黃朝琴是在上午10點10分離開辦公室走上六樓頂樓，隨後就聽到重物墜落聲音，民眾經過聽到聲響，發現黃朝琴躺在血泊中，立即報案，消防隊趕至現場查看已無生命跡象。

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(中時)