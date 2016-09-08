國台辦發通知 助台資仲裁維權

為保障大陸台商權益，大陸國台辦和中國貿促會，近日聯合下發《國台辦貿促會關於進一步推動台資企業利用仲裁方式決經貿爭議的通知》，要求各級台辦和貿促會充分發揮仲裁在台胞權益保護中的作用，幫助台企運用仲裁方式保護自身合法權益，依法維護兩岸經貿關係的穩定發展。

國台辦官網8日指出，為貫徹中共十八屆四中全會精神，運用法治方式鞏固和深化兩岸關係和平發展，完善涉台法律法規，依法規範和保障兩岸人民關係、推進兩岸交流合作，依法保護臺灣同胞權益，國務院台辦與中國貿促會于近日聯合下發了《國台辦貿促會關於進一步推動台資企業利用仲裁方式決經貿爭議的通知》。

該通知要求，各級台辦和貿促會充分發揮仲裁在台胞權益保護中的作用，主動引導台資企業增強合同意識和仲裁意識，幫助台資企業運用仲裁方式保護自身合法權益，依法維護兩岸經貿關係的穩定發展。

(旺報)