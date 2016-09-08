慈濟心素食儀愛灑 增進苓雅分局同仁身心健康

慈濟心素食儀愛灑，增進苓雅警分局同仁身心健康。（吳江泉翻攝）

分局長賈樂吉（左二）奉給每位同仁蘋果祝福平安吉祥。（吳江泉翻攝）

高雄市警苓雅分局配合高雄市政府蔬食環保減碳理念推動，透過飲食生活減緩溫室效應，在中秋節即將到來之際，請慈濟高雄苓雅市府和氣組隊蒞臨苓雅分局辦理「心素食儀愛灑活動」。

數十餘名慈濟師兄姐清晨7點多就到分局6樓餐廳準備，由主廚呂清潭率領師兄姐們在炎熱的廚房忙進忙出，以呈現20多道豐盛的素食美味自助佳餚予參加活動140名員工享用。

活動先由慈濟師兄姐歡樂帶動唱熱鬧開場，接著為了凝聚同仁的向心力，由副分局長黃能清率領苓雅分局各單位主管奉菜莊嚴進場，以示對同仁充分表示感恩、尊重、愛，參加的同仁內心十分感動，對於平時領導同仁的長官回報以最熱烈的掌聲，增添無限歡樂氣氛。用餐過程中，慈濟播放蔬食環保救地球短片以及造血幹細胞捐贈宣導，讓大家對於素食的正面影響有近一步的認識。

最後分局長賈樂吉在出口奉給每位同仁蘋果祝福平安吉祥，接過蘋果的同仁們都十分歡喜感恩。

分局長賈樂吉表示，非常感謝慈濟這麼用心籌備心素食儀愛灑的活動，尤其除了讓分局這邊可以享用到素食自助餐之外，各外勤同仁也都能吃到素食便當，真是特別的感謝。所謂相由心生，吃素能改變心靈及相貌，對身體也都非常有幫助，讓大家都能慈眉善目、身心健康。

(中時)