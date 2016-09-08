殯葬法令報你知 以免誤觸法令

一般人聽到「殯葬」二字往往避之唯恐不及，其觀念多停留在早期喪葬習俗、負面、忌諱印象，因此，對於內政部為匡正民眾正確殯葬觀念於民國91年7月17日所頒定之「殯葬管理條例」，更是完全一頭霧水，更甚者在日常生活中之無意行為，即已觸法。而以一般民眾最常觸犯「殯葬管理條例」之違法態樣為「濫葬」，您也必須認識針對濫葬之行為法態樣及相關罰則規定。

早期台灣埋葬文化強調入土為安、風水、方位觀念，因此，在辦理先人之身後事，多會考量能符合風水及方位之土地埋葬。但能同時符合民眾需求風水及方位之墳墓用地少之又少，因而多半會往公墓以外土地或自家土地使用，造成濫挖、濫葬現象。

內政部為統一規範殯葬設施之設置及管理等問題，於72年11月11日公布「墳墓設置管理條例（已廢止）」，其允許私人墳墓，係指私人報經主管機關核准營葬或在私有土地上設置，供特定人營葬之設施，惟在91年7月17日公布施行之「殯葬管理條例」已明定埋葬屍體，應於公墓內為之。因此，民眾如恣意在自有土地上從事埋葬屍體之行為，即已違反「殯葬管理條例」第70條，墓主需受3萬元以上15萬元以下罰鍰並限期改善。

現行「殯葬管理條例」並規範不得將先人撿骨再為土葬，起掘後之骨骸，應存放於骨灰（骸）存放設施或火化處理，民眾如未遵守上述行為亦違反「殯葬管理條例」第70條，處罰3萬元以上15萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期仍未改善者，得按次處罰。

「殯葬管理條例」第71條規定，於該條例前依法設置之私人墳墓及「墳墓設置管理條例」施行前既存之墳墓修繕，施行後僅得依原墳墓形式修繕。所指「修繕」，係指就原有墳墓形式，採用原用或相近材料進行部分修護，而不增加高度、擴大面積且非重新撿（洗）骨再葬者。違反者並經限期改善仍未改善者，處罰6萬元以上30萬元以下罰鍰。

民眾因停留在對於殯葬法令之不熟悉或不瞭解之情形下，而在無意間亦是最常觸犯相關規定之行為，因此，建議民眾如有相關法令疑義在行為前，可至高市殯管處網頁查詢相關法令或來電洽詢，減少觸法可能性。

(中時)