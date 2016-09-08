台灣觀光產業 蔡其昌：做好分源分流

立法院副院長蔡其昌今天出席「2016台灣觀光論壇」時表示，「雞蛋不應該放在同一個籃子裡」，觀光產業做好「分源、分流」是很重要的工作，同時也是長期的目標。

「2016台灣觀光論壇」今天在台中清新溫泉飯店舉行，蔡其昌邀集中央及地方相關部會，同時邀請7縣市的觀光旅遊業者代表，一起就台灣未來的觀光走向展開對談。

蔡其昌表示，已舉辦多年的「台灣觀光論壇」是他長期關心觀光產業的平台，但今年時間剛好遇到觀光產業發動12日萬人上街頭，所以特別引起大家關注。

蔡其昌指出，觀光論壇這個平台，主要把觀光產業的意見，包括學者對於推動觀光產業更為健全的想法，以及政府在觀光產業如何執行等，所以觀光論壇是匯集產、官、學溝通的平台。

蔡其昌說，現在面臨陸客來台人數減縮的問題，我們的腳步應更加快些，如何督促行政院協助觀光產業做好「分源、分流」，這是很重要的工作，同時也是長期的目標。

他也提到，目前陸客在台灣觀光產業集中度約4成以上，這對台灣觀光產業的整體健全來說是有一些疑慮，因為「雞蛋不應該放在同一個籃子裡」。而分流所指就是台灣觀光不應該集中在某些景點，例如台中市長林佳龍整合中部地區的資源，以清泉崗國際機場作為「中進中出」的門戶，也只有分流，才能讓台灣被世界看到。

蔡其昌表示，只要把來台觀光的旅客做好分流，相信台灣整體觀光的胃納量還會再增加，長期以來，「陸客一直是對岸統戰的工具之一」，過去雖然不斷提醒，但事情還是發生了。

他也呼籲政府，必須在短期提出一些因應措施，包括讓國旅市場再次蓬勃，彌補陸客減少的現象；另外，觀光旅遊業在短期有資金周轉的問題，如果能有一定程度的展延，這也是必要的措施；而在短時間內如何加強日、韓、東南亞來台旅遊，這也是方案之一。希望藉由今天的論壇能集思廣益，發揮一定的功能與效果。1050908

(中央社)