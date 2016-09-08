柯文哲：拜訪星雲法師 有收穫

台北市長柯文哲今天說，和遠雄是合作非對立關係。他日前拜訪星雲法師，聊到金剛經，法師提到若「一切無為法」呢？柯文哲表示他當場愣住，但聊完後有收穫。

台北市政府上午舉行「台北文化體育園區BOT案記者會」（大巨蛋案），柯文哲、副市長鄧家基、都發局長林洲民等官員及市府律師團代表出席。

柯文哲說，所謂BOT合約是夥伴關係，和遠雄是合作非對立關係，大巨蛋的問題存在已久，「但蓋在那裏，不是我們造成的，引發交通問題疑慮不是我們造成的；大巨蛋量體大造成公安疑慮，也不是我們造成的」。

他說，希望以最小成本達成市民最大權利，北市府過去花新台幣140億元購地，但是交由財團開發，開發、營運的權利金都是零，「這也不是我們造成的」；工期逾約每天罰5萬，最多罰300萬，「讓北市府處於絕對弱勢的合約，也不是我們造成的」。

柯文哲表示，面對各種問題，尤其是公共安全問題，一定積極處理，這是負責任的表現。

媒體提問，上星期是否和星雲法師見面，請教大巨蛋後續做法?

柯文哲表示，日前有赴高雄拜訪星雲法師，滿有趣的，和對方聊天時，法師問我讀金剛經的心得，「我說一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」；法師回，「如果一切無為法呢?」，我當場愣住。

柯文哲表示，問了法師，知道自己的缺點是「共高我慢」，如何改進，法師回，你就本來面目就好。法師道行高深，有些話聽聽會把對話內容聽入心中，「多少會改變想法」。1050908

(中央社)