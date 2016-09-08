秋節將屆 興航為惠民啟智送愛

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秋節將屆，風雨故人來，復興航空今天帶來了空廚精製的愛心月餅至馬公惠民啟智中心，分贈給院童一起分享，提前歡度中秋，並允諾在10月安排院童赴高旅遊，院童們十分高興。

復興航空秋節關懷弱勢，行銷副理吳淑娟今天由馬公站經理陳鳳琴陪同，前往馬公惠民啟智中心，代表公司致贈40盒月餅給院童，院童們更以「讚美之泉」吟唱，以行動感謝復興航空的關懷，中心主任王美惠也回贈中心35週年的紀念品。

吳淑娟表示，秋節將屆，代表公司致贈惠民院童中秋月餅，讓慢飛天使也都有一個美好的中秋，並允諾在今年10月初，安排小朋友前往高雄歡度3天2夜，小朋友得知有機會再搭機出遊，高興地跳起來。

復興航空去年10月首度帶惠民慢飛天使一圓台北的夢想旅程，過年更提供空廚年菜佳餚，以及其它伴手禮，讓弱勢院童與家人們圍爐團聚。今年秋節前夕，還為小朋友帶來月餅，院方對興航的善舉，表達衷心感謝。1050908

(中央社)