新任駐加拿大代表龔中誠抵渥太華履新

中華民國新任駐加拿大代表龔中誠（右6）夫婦於6日下午抵達渥太華履新，副代表林明誠偕同仁員眷及僑領在機場迎接。（駐加拿大代表處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 105年9月7日

(中央社記者胡玉立多倫多7日專電 ）中華民國新任駐加拿大代表龔中誠夫婦於6日下午抵達渥太華履新，副代表林明誠偕同仁員眷及僑領在機場迎接。

龔中誠在機場向媒體表示，加拿大重視和崇尚多元文化，重視民主、自由，和中華民國有相同的理念。希望和同仁以及僑界共同努力，使台灣和加拿大的關係向更好的方向發展。

龔中誠說，他曾任駐溫哥華辦事處處長1年3個月，時間不長，但對加拿大印象深刻。此次接任駐加拿大代表，並首次來到加東工作，感到非常榮幸。

龔中誠畢業於國立政治大學外交系，在美國喬治華盛頓大學獲國際關係碩士學位。在出任駐加代表前，擔任外交部領事事務局局長。過去曾擔任駐洛杉磯辦事處處長、駐溫哥華辦事處處長、外交部北美司副司長、外交部總務司副司長等職。1050908

(中央社)