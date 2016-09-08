桌球聯姻 福原愛：我不姓福原我興奮

根據日本「日刊體育報」報導，27歲的日本桌球女將福原愛與台灣的桌球好手江宏傑結婚了。而福原愛在8月底於微博曾寫道，「我不姓福原 我興奮。」似乎就透露出婚訊。

根據日本「日刊體育報」報導，福原愛與江宏傑於本月上旬在東京提出結婚登記。

而福原愛是在8月28日於微博表示，她的偶像楠姐（前中國大陸桌球名將王楠）關注了她，除了放上她和王楠的合照，並表示，「我不姓福原 我興奮」。

據「日刊體育報」報導，福原愛沒懷孕，倆人也沒打算立刻同居，還各自保有各自的國籍。1050908

(中央社)