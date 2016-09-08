胖妹飾三角色 假冒混血女騙科技男遭逮

穿條紋衣「肉妹」，一人飾三角騙科技男以死相逼，向父母要錢。（馬瑞君攝）

體重8、90公斤重的金姓女子，在網路上使用假照片、假冒日英混血兒與26歲工程師「阿凱」交往，一人分飾3角連環騙了28萬元後，又要求阿凱拿出600萬元投資開公司，阿凱以死相逼向父母要錢，老夫婦苦勸不成報警逮獲金女。

市警三分局正義派出所日前受理南部一對老夫婦報案，指兒子阿凱以死相逼，欲索取600萬元給網路女友投資開公司，兩人明知是詐騙案件，但兒子屢勸不聽，老夫婦憂心兒子安危，急忙北上台中，尋求警方協助。

阿凱表示，101年10月利用交友軟體認識自稱係日英混血女子「加賀美保」，見網友照片對方長得甜美可人，在每日噓寒問暖之下，讓單身寂寞的他非常感動，交往期間並託他代為照顧在台灣的乾妹妹「小姿」。

103年4月間，加賀美保藉故與阿凱發生口角後斷音訊，不久後小姿便利用FB聯繫他，以未婚懷孕須墮胎、生病、付房租等理由請阿凱資助，即使加賀美保已失去音訊，但阿凱仍遵守當年承諾，多次匯款至自稱為教加賀美保中文的金老師（即金女本人）帳戶幫助小姿，累積金額約28萬元。

沒想到，去年底加賀美保再次出現，稱當年與阿凱發生口角後，生氣跑出門不小心發生車禍，導致因失去記憶才未與阿凱聯繫，也不知道乾妹妹借錢等情事，日前又表示頭顱內長瘤需要開刀，而且要投資創立新公司急需600萬元，阿凱不疑有他努力籌錢，並以死相逼要求父母金援。

警方苦勸多時，阿凱才告知已經與「金老師」相約超商前取款；警方出面逮人，金女坦承整起詐欺案都是由她自編自導自演，讓阿凱心碎。

(中時)