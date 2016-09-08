中秋連假將屆 役男出境應申請核准

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中秋連假即將到來，台中市政府民政局提醒，民國86年次（含以前）出生依法尚未服役的男子，如果要出境，應經事先申請核准，以免造成困擾，影響遊興。

民政局長蔡世寅表示，已屆19歲達法定兵役年齡之役男，依法尚未服役者，如果計畫於連續假期期間出國短期旅遊，應持護照、身分證及印章向鄉（鎮、市、區）公所兵役單位申請核准(未滿20歲役男應檢附監護人同意書)，辦公時間內隨到隨辦。

經核准緩徵之在學役男，也可以直接向內政部移民署各服務站臨櫃申請，或至內政部移民署全球資訊網-線上申辦-線上申辦專區-國內在學緩徵役男網路申請出國(境)核准頁面，以網路方式申請出境。

蔡世寅指出，過去常有役男於連假期間計畫出國旅遊，卻因未經事先申請核准致遭境管單位擋駕，無法順利出境，年屆19歲役男依法尚未服役者，務必於出國前完成申請出境核准手續，如有役男出境相關問題，歡迎致電民政局兵員徵集科施小姐(04-22177166)或逕向本市各區公所兵役單位洽詢。

(中時)