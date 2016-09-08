中秋連假將屆 役男出境應申請核准
中秋連假即將到來，台中市政府民政局提醒，民國86年次（含以前）出生依法尚未服役的男子，如果要出境，應經事先申請核准，以免造成困擾，影響遊興。
民政局長蔡世寅表示，已屆19歲達法定兵役年齡之役男，依法尚未服役者，如果計畫於連續假期期間出國短期旅遊，應持護照、身分證及印章向鄉（鎮、市、區）公所兵役單位申請核准(未滿20歲役男應檢附監護人同意書)，辦公時間內隨到隨辦。
經核准緩徵之在學役男，也可以直接向內政部移民署各服務站臨櫃申請，或至內政部移民署全球資訊網-線上申辦-線上申辦專區-國內在學緩徵役男網路申請出國(境)核准頁面，以網路方式申請出境。
蔡世寅指出，過去常有役男於連假期間計畫出國旅遊，卻因未經事先申請核准致遭境管單位擋駕，無法順利出境，年屆19歲役男依法尚未服役者，務必於出國前完成申請出境核准手續，如有役男出境相關問題，歡迎致電民政局兵員徵集科施小姐(04-22177166)或逕向本市各區公所兵役單位洽詢。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。