全台吉祥物PK戰 「偶最有力」拔河賽9／11登場
全台最萌選戰─「2016全台吉祥物PK戰@高雄」，9月11日將在時代大道登場，超過50多隻吉祥物首次齊聚高雄分組拔河PK，緊接著，9月12日至10月4日進行網路票選，32隊吉祥物將發揮最萌實力，一較高下。
「2016全台吉祥物PK戰@高雄」首支宣傳影片搶先在Youtube網站上播出，影片內容有如遊戲畫面般繽紛有趣，超吸睛的吉祥物，為大家示範全台首見的吉祥物拔河比賽，活動大使花媽人偶及去年吉祥物萌主高通通也現身同樂，邀請粉絲們踴躍上網投票。
高雄市政府新聞局去年舉辦「2015高雄城市吉祥物PK戰」，成功引爆話題，吸引近百萬觀賞人次。今年度擴大辦理，邀請全台灣民間企業及政府單位共32隊、57隻吉祥物同台賣萌，爭奪萌主寶座，吉祥物PK戰分為「企業戰士組」及「模範公僕組」，各組將選出3名最具特色的吉祥物，另外選出1名最具高雄特色的吉祥物。
首場賽事「偶最有力」拔河賽，9月11日將在時代大道登場，吉祥物分組拔河，展開賣萌爭霸戰，看誰萌度破表；9月12日上午10點至10月4日中午12點，進行網路票選，手機、平板、電腦皆可投票，天天投票還有機會抽中iPhone手機、ASUS手機、行動電源等大獎。
拔河賽舉行當天（11日）上午6時至下午15時，時代大道（成功二路至中華五路）進行交通管制，想和超萌吉祥物一起萌翻的民眾，可搭乘捷運紅線至R6凱旋站（3號出口）下車，步行約10分鐘，或搭乘全台首條輕軌至C5夢時代站，步行約3分鐘，即可抵達活動會場；無法到場的民眾，可以在直播頻道，同步感受現場熱烈的氣氛。
此外，10月1日還有吉祥物車隊大遊行，超古錐吉祥物將搭乘可愛花車，使出全力拉票，現場人氣大PK，而獲獎萌主將於10月16日頒獎晚會中接受表揚，並與民視「三星報囍」節目主持人余天、侯怡君同台飆魅力、拼人氣，歡迎大家相揪來高雄與全台吉祥物同樂。
(中時)
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