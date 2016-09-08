奇人異事一籮筐 另類金氏世界紀錄吸睛

最新第62版金氏世界紀錄大全（Guinness Book of World Records）今天出爐，列出4000多項驚人事跡，新增超長寵物貓、最會跳駱馬和著火男等奇人異事。

英國「每日郵報」（Daily Mail）網站列舉一些另類紀錄如下：

●身體最長貓：魯多（Ludo）身長3英尺10.3英寸（約118公分），是一般貓的3倍，3歲的魯多是緬因貓，與主人住在英國西約克郡（West Yorkshire）。主人說：「牠非常和善，但有些訪客嚇到，因為他們比較習慣看到這種體型的狗。」

●跳最高駱馬：來自北威爾斯的卡斯帕（Caspa）在裁判面前躍過一道3英尺10英寸（約117公分）高的障礙，跳入金氏世界紀錄大全。

●腳轉幅最大：來自北倫敦的14歲少年戴伊（Maxwell Day）可以讓他的腳轉157度。戴伊表示他從小就有這種特異功能，不覺得痛。

●尾巴最長狗：5歲的愛爾蘭獵狼犬基昂（Keon）尾巴長30.2英寸（約76.7公分），與主人住在比利時。

●身上著火時被馬拉的距離最長：來自奧地利的托特林（Daredevil Josef Todtling）在表演「全身著火」特技時，被馬拖行1640英尺（約499.9公尺）。他以多層衣服、冷卻凝膠和金屬脛甲和護肘保護自己。

●嘴巴最大：德國47歲男子施密特（Bernd Schmidt）可把嘴張到3.46英寸（約8.8公分）寬。

●單一甜筒上放最多球冰淇淋：54歲義大利人潘西拉（Dimitri Panciera）堆疊了驚人的121球冰淇淋。他在德國開了多年的冰淇淋店，但最近搬回義大利。他先前紀錄是109球。

●30秒內凌空反踢最多次：30歲花式足球專家法恩沃斯（John Farnworth）來自英國蘭開夏郡（Lancashire），成功反踢28球。（譯者：中央社盧映孜）1050908

(中央社)