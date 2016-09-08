觀光局：外客來台成長7.93％ 今年仍可破千萬大關
國內觀光相關產業受陸客減少衝擊，下周一將史上首次走上街頭，希望政府協助度過產業寒冬；不過，交通部觀光局統計，今年截至7月，整體外國旅客來台已達628萬人次，較去年同期成長7.93％，預估今年仍可突破千萬大關。
觀光局統計，今年1月至7月，外國來台旅客共628萬372人次，相較去年同期成長7.93％，各主要市場均呈現正成長；其中，以近年成長幅度最大的韓國持續成長29.01％最高，其次為日本成長17.46％、馬來西亞8.01％；另外，港澳與歐美均成長約7％，扣除大陸地區的各國市場，每月均成長1至2成，1至7月計累計達387萬837人次，成長達13.21％。
觀光局表示，陸客市場從今年5月起呈現負成長，團客減少3成、自由行旅客每月成長約1成，成長力道相對不足，截至7月，陸客來台人數微幅成長0.41％；整體來台市場在其他國際旅客持續正成長加溫下，仍穩定正成長。
觀光局強調，政府持續推動大陸市場拓展計畫、觀光新南向方案等作為，預估今年外國來台旅客仍可突破千萬大關。
(中時)
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