曾少宗登奇萊山「詭遇」送急診 山友嚇壞：看見另一張臉

曾少宗爬奇萊山經歷一連串「詭遇」，回想整個旅程，才驚覺好像冥冥之中在提醒他多注意。(取材自facebook)

男星曾少宗。(中時資料照片)

男子團體「可米小子」出身、長相俊秀的男星曾少宗，氣質斯文的他，私下最愛從事的休閒活動竟是登百岳，據悉，他從4年前開始迷上登山，已陸續攻頂玉山、雪山、富士山、奇萊南華等知名山峰，今年他也有登山計畫，挑戰出了名高難度的奇萊山，攻頂過程不僅問題多，甚至還遇上不可解的詭異狀況，最後還送了急診，同行的山友驚爆，在曾少宗臉上，看見了重疊的另一張臉。

大自然是神聖而該被敬畏的，台灣的奇萊山，除了攀爬難度高之外，靈異事件也相當出名，據《蘋果日報》報導，男星曾少宗透露今年去爬了這座「神山」，從成行後就開始出問題，一行人還未上山，因此他還未換上登山鞋，穿著夾腳拖在山腳下補充糧食，但拖鞋無預警斷掉，讓他心生疑惑，當晚因此睡得不太好，而隔天起床後，他跟同行的山友道早安，但對方快速地撇過頭，完全不願正視他的臉，讓他更覺得奇怪。

最後一行人仍照行程出發，沒想到過程中曾少宗竟出現嚴重的高山症症狀，還因為太累中暑，又加上發燒，身體不適到讓他覺得自己快死了，生命受到威脅，曾少宗最後硬撐下山，立即被送到台中的醫院急診，竟診斷出體內發炎指標的C反應蛋白（C-Reactive Protein, CRP）指數超標，緊急接受治療，而他回家後，才發現了這趟登山之旅的詭譎之處。

曾少宗就診後返家，怕家人擔心而沒說出生病的事，但爸媽卻主動說：「我們原本很擔心你會發生什麼事」，讓他傻眼，這才全盤托出旅程的情況，媽媽告訴他，他出門期間，家中掛著的玻璃平安牌半夜無故掉到地上破掉，嚇醒了兩老，讓他們擔心起兒子的安危，曾少宗則覺得：「冥冥之中這些事都在提醒我要注意」，事後他將這些事都告訴了撇開頭的山友，原來對方有陰陽眼，這時才告訴曾少宗，登山當天早上之所以移開視線，是因為「在你臉上看到另一張臉」，種種事件這下全兜起來了，讓他覺得害怕，表示無論是科學還是靈異，登山真的要多衡量自己的狀況，不要不相信「徵兆」。

(中時電子報)