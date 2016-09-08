高凌風前丈母娘病逝 寶弟悲痛：我不能哭
已故藝人高凌風前妻金友莊的媽媽7日病逝，孝順的金友莊還曾在2012年勇敢捐腎給母親，豈料4年後金媽媽仍不敵病魔過世，享壽69歲，寶弟（葛兆恩）對此難過發文說，從小到大父母忙於工作時，都是外公、外婆幫忙將他們帶大，「真的很不捨..但我知道我不能哭，我也想過把所有事情暫時停擺，但我知道不行」。
寶弟稍早在臉書說：「昨天凌晨，外婆離開了，全家都很傷心，從小爸爸媽媽在工作都是阿公阿婆把我們帶大的，實在是太多回憶..這幾天天天到醫院照顧，把想說的話每天跟阿婆說..雖然心痛但還是得隨身（時）做好心理準備，人走了以後所做的儀式和祭拜都不比人在時共同擁有的回憶重要。」
對於外婆病逝，寶弟直喊不捨，也很想因此停擺大小事，但堅強的他知道不行，因為活的人還是得好好生活，「好好工作好好上課把他們的路繼續走完，這樣才對..阿婆一路好走，我們天家見」，據《蘋果日報》報導，金友莊透露母親7日凌晨因多重器官衰竭過世，遺憾無法親眼看到孫子寶弟結婚成家，母親的後事將低調進行，以簡單為主。
(中時電子報)
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