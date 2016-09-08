葫蘆墩圳掀蓋明年動土第二場願景培力課程9／23開課
葫蘆墩圳掀蓋計畫是豐原副都心計畫重大建設之一，第一期掀蓋計畫預計明年動土。為鼓勵民眾參與公共政策，水利局日前已舉行第一場葫蘆墩圳願景培力課程，邀請在地文史及社區營造工作者分享葫蘆墩圳古今歷史，以及國內、外河川掀蓋成功案例，同時聽取在地居民聲音，共同擘劃未來開蓋規劃藍圖；第二場培力課程預計9月23日辦理，歡迎踴躍參加。
水利局長周廷彰表示，培力工作團隊逢甲大學除訪談民眾瞭解在地民意，更邀請水文水理及生活產業等領域專家學者開辦一系列學習課程及工作坊，創造市府與地方的溝通平台，讓在地民眾暢談未來開蓋規劃藍圖，以及水岸環境營造方式。
多位地方民眾及民意代表在意見交流過程中，建議將豐原在地歷史文化融入設計元素、結合百年老校豐原國小打造生態教育環境、將無障礙人行空間納入規劃等。對此；水利局將納入後續工程設計理念中，協助在地民眾找回豐原人「失落的母親河」。
周廷彰指出，第二場培力課程活動預計9月23日下午2時至5時30分在五里聯合活動中心(台中市豐原區新生北路155號)辦理，相關課程資訊請洽詢逢甲大學黃小姐，聯絡電話04-24517250#3393。
(中時)
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