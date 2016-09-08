朱鎔基答記者問 銷量百萬冊再推精裝版
記錄中國大陸前國務院總理朱鎔基任內重要記者會談話的「朱鎔基答記者問」一書出版7年，累計銷量150萬冊，在原書基礎上，今天起再推出附加光碟的精裝版。版稅全數捐出。
新京報今天報導，朱鎔基2012年提議成立實事助學基金會。基金會全部資金來自朱鎔基的捐款，已收到捐款共計近人民幣4000萬元。
朱鎔基著作編輯組的成員之一、人民出版社重大項目部主任魯靜表示，朱鎔基在人民出版社出書，流程和版稅都按照普通標準執行。出書版稅按照朱鎔基的指示，直接由出版社轉入實事助學基金會。
報導說，朱鎔基如今過著退休生活，讀書、看報，有時拿起京胡和夫人勞安唱上幾段京劇。
接近朱鎔基的工作人員表示，88歲的朱鎔基現在精神矍鑠，思維敏捷。
實事助學基金會理事長朱蕤說，在向朱鎔基報告工作時，他經常在看文件。有時會覺得他沒有用心聽，但一到關鍵時候他就會發問，且問的都是最核心問題。
「朱鎔基答記者問」2009年9月首次出版。據人民出版社表示，這本書已銷出150萬冊。
與2009年的原版相比，新推出的精裝本內容沒有變化，不同的是內文照片用彩色印刷，同時附贈1998年至2002年朱鎔基在大陸第9屆全國人民代表大會會議5次記者會上回答中外記者提問的實況光碟。1050908
(中央社)
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