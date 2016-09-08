擦撞車門倒地 騎士遭拖行10公里不治

台南市1名18歲方姓男子昨晚騎機車經過台19線西港路段時，遭路旁一輛自小客車開啟的車門擦撞倒地，再被後方車輛拖行近10公里才被發現，送醫急救後仍在今天宣告不治。

警方指出，方男昨晚9時許被人發現倒臥在西港往安定的堤防道路邊，頭上戴著安全帽，全身有多處嚴重擦傷；但附近並沒有機車，原本以為情況可能不單純，經追查後才發現是車禍案件。

警方初步調查發現，方男昨晚8時許騎機車行經台19線西港路段時；一自小客車疑似因在雨中視線不良，女性駕駛將車暫停在路邊後把車門打開，方男閃避不及與車門擦撞倒地。方男倒在快車道上後，被後方經過車輛勾住拖行，約10公里後才掉落在路面上。

警消人員雖立即將方男送往安南醫院、再轉送永康奇美醫院急救，但今天中午左右仍因傷重宣告不治。

警方指出，當時將車停在路旁開車門的女性駕駛已到案說明，將持續過濾各項線索釐清案情。1050908

(中央社)