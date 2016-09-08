泰國啟動新經濟 台灣新南向機會

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泰國政府將啟動新一波經濟計畫，包含汽車、智慧電子、旅遊、農業生技及食品5大領域，將是新南向政策的一個機會。

泰國政府在總理帕拉育上個月宣示泰國將啟動4.0經濟模式，泰國商務部今天正式宣布將5大領域列為優先發展重點，包括原有的汽機車、旅遊及農業，新增智慧電子及生技和食品，商務部強調都是要發展高附加價值的產業。

泰國台商對此表示，台灣在這5大領域產業都有部分優勢，希望政府及廠商要好好把握。泰國對這5大領域產業都有租稅優惠等獎勵投資措施。

政府推動的新南向政策中，泰國位居北東協的重要位置，台商認為應該把握這個機會，輔導台灣廠商進入東協市場。1050908

(中央社)