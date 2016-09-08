國寶級特技大師李棠華逝世　享壽91

(中央社記者鄭景雯台北8日電)新象創作劇團今天證實，有「特技之父」封號的台灣國寶級特技大師李棠華，昨天下午逝世，享壽91歲。

新象創作劇團今天在臉書發文悼念李棠華，「縱使，獎牌刻字已經模糊，陳舊的照片已經泛黃，那璀璨的年代卻不曾斑駁；曾經萬人空巷、曾經歡聲雷動、曾經寫下一頁頁光輝的國民外交史……耀眼的技藝之光，留在永遠的紀錄裡。一代宗師<李棠華>」。

新象創作劇團今天也向中央社記者證實李棠華過世的消息。1050908

(中央社)