巨響震撼台東縱谷 原因不明
台東縱谷今天上午10時許發生疑似爆炸的巨響，聲響涵蓋40公里長，狗狗被嚇到躲進屋內，臉書上大家在問「怎麼了」。氣象單位說，沒有打雷跡象。
「嚇死人了」、「是外星人嗎」，還有人擔心是否發生大爆炸，台東縱谷10時左右發生巨大聲響，北至池上鄉，南至台東市，40多公里長都聽到。
當時人在關山鎮月眉里的退休洪姓老師說，「真的很大聲」，他家裡養的11隻狗原本在庭院玩，聽到巨響後，嚇得跑到屋內，躲在他旁邊。
台東縣消防局關山大隊長孫揚文表示，當時他在開會，也聽到巨大聲響，他本能的指示所屬了解聲音來源，是否有災情發生。
在台東市區的民眾也聽到巨響，在縣政府上班的王姓和潘姓民眾也聽到「地鳴」聲，好像大地震前的聲音，台東縣消防局接獲許多詢問電話。
孫揚文說，縱谷消防單位回報沒有發生異狀，只聽到巨大聲響，有資深義消研判，應該是打雷。
台東縣消防局表示，有關台東縱谷一帶出現巨大聲響，目前台東縣消防局無收到任何相關報案電話，鹿野分隊出去查看，暫時沒發現聲音來源，請民眾保持警覺但不要過度慌張。
台東空勤總隊、空軍志航機隊、公路單位均表示，巨響聲和他們無關。
中央氣象局台東氣象站表示，台東這幾天氣候不穩，是有可能打雷；但是，從雷達觀測，台東從上午9時至中午12時都沒有可以發生打雷的對流雲系，所以沒有打雷的跡象。
40公里範圍內都能聽到的巨響聲，無法找出來源和研判原因，網路上出現各種猜測。1050908
(中央社)
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