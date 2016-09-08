紐文25年 4台藝術家推崇紐約藝術養分

駐紐約台北文化中心成立25周年，除推出系列台灣當代精選電影展外，大師級藝術座談今晚登場，首集邀請旅居紐約4位傑出台灣藝術家，回首來時路，分享創作歷程與故事。

紐約是全球藝文重鎮，許多台灣藝術家前仆後繼來美發展都選擇紐約落腳生根，4位橫跨老中青三代的藝術家，皆對紐約的藝術氛圍推崇備至，來紐約學藝術是最佳選擇，更是很好的創作平台。

紐約有數以十萬計的藝術家，近千家藝廊，30餘間博物館，還有很好的藝文創作區，讓藝術工作者身陷其中，很容易激盪不同火花，完成佳作。

紐文中心主任游淑靜感謝傑出台灣藝術家，透過講座分享創作歷程，提供年輕一代學習及成長經驗。緊接著將舉行表演藝術講座，邀請傑出旅美舞蹈家等人進行對話。

今晚首場講座「The Road to Success」在紐約台灣書院舉行，包括新媒體藝術家葉謹睿、抽象藝術大師楊識宏、書雕藝術家陳龍斌，以及攝影家廖健行4人分享他們對視覺藝術發展看法及在紐約創作發展的甘苦談。1050908

(中央社)