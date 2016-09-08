精緻客家大戲《日落大隘》 9／23台中上演

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為彰顯客家傳統戲曲藝術之美，行政院客家委員會將於9月23日晚上7時30分在台中市葫蘆墩文化中心演奏廳舉辦「2016精緻客家大戲《日落大隘》」，由第27屆傳藝金曲獎入圍多項獎項的「榮興客家採茶劇團」擔綱演出，劇情精彩絕倫。9日起於葫蘆墩文化中心服務台與台中市政府陽明市政大樓1樓客語服務櫃檯開放索票。

市府客家事務委員會指出，2016精緻客家大戲《日落大隘》，以「北埔事件」為經，大隘先民的刻苦生活為緯，交織一齣融合台灣本土歷史人文與客家文化的傳統好戲，透過客家傳統戲曲演出，將戲中人物細緻情感與絲絲觸動完整表現，彰顯客家先民保鄉衛土，不畏苦不怕難、不屈不撓的「硬頸」精神。

大戲演出前20分鐘將由文史專家導聆戲劇時空背景；主辦單位也準備精美限量文宣品贈送年輕觀眾，鼓勵青年感受體驗客家珍貴的無形文化資產。活動詳細資訊請上「2016精緻客家大戲巡演《日落大隘》」網站查詢。

(中時)