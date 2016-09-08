江宏傑福原愛結婚 桌協：沒聽說要轉籍

我要評比

根據日本「日刊體育報」報導，日本桌球女將福原愛與台灣的桌球好手江宏傑結婚了，而台灣球迷關心會不會轉籍改穿戰袍，桌協秘書長陳慶湮對此回應，沒有聽說有人要轉籍。

根據日本「日刊體育報」報導，福原愛與江宏傑於本月上旬在東京提出結婚登記，報導說，福原愛沒懷孕，倆人也沒打算立刻同居，還各自保有各自的國籍。

中華民國桌球協會秘書長陳慶湮表示，結婚是球員的私事，「我們也是看媒體報導才知道。」

陳慶湮表示，江宏傑接下來可能會參加10月底在台北市舉行的總統盃（原中正盃）社會組桌球錦標賽。1050908

(中央社)