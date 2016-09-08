陸國航雜誌涉種族歧視 英議員促刪文
英國議員昨天痛批中國國際航空機上雜誌刊登文章，對前往倫敦遊客提供的建議涉及「種族歧視」。
中國國航的機上刊物「中國之翼」據稱就當地居民的種族和國籍向遊客提供安全建議。
據CNBC網站貼出的翻拍照，文章寫道：「到倫敦旅行很安全，但有些印巴聚集區和黑人聚集區相對較亂。」
文章還寫道：「夜晚最好不要單獨外出，女士應該盡量結伴而行。」
1960年代由印度移民英國的倫敦議員夏瑪（Virendra Sharma）看到文章後氣炸，隨即向大陸政府抗議。
他透過網路發布聲明表示：「時到今日仍有人認為這種明顯不實的種族主義言論可以被接受，我感到即震驚又憤慨。」
夏瑪說：「我已向中國大使表達抗議，並要求他確保國航將立即道歉，並立即刪除這篇文章。」1050908
(中央社)
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