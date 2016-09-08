中秋將至 農場推柚子烤雞烤乳豬

中秋檔期將到，台南大坑農場以自有食材推出「柚子烤雞」，讓烤雞香再多加上一層柚子的香甜，中秋烤肉有更不同的選擇。

大坑休閒農場主廚蔡佳儒表示，因為農場種了很多種不同作物，可以當作不同時節的菜色主題；加上烤雞向來是農場的招牌菜，許多遊客相當喜愛，因此才想把當季作物與烤雞做個搭配。

蔡佳儒指出，前一陣子曾推出「芒果烤雞」，相當受歡迎；最近柚子進入產季，中秋節又快到了，再推出限量的「柚子烤雞」讓大家嚐鮮。

她說，先把適量柚子皮搭配果肉製成柚子蜜，再把柚子蜜與果肉塞到土雞肚子裏，以鋼管串起後用木炭慢烤1個多小時；柚子的果香透過不斷加熱後，滲透到雞肉裏。再把柚子皮撒一些到炭火上一起燒，讓柚子皮上的精油、香氣可以附在烤雞表皮，整隻烤雞充滿柚香味。

蔡佳儒表示，除了柚子烤雞，也以類似的做法做出「柚子烤乳豬」，在中秋檔期提供遊客預訂；中秋烤肉不用自己動手，到農場走走還能品嚐與眾不同的好味道。1050908

(中央社)