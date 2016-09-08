李克強談南海 重申區域國家解決問題
中國大陸國務院總理李克強昨天表示，當前南海形勢朝積極方向發展，大陸與東協國家正積極推進「南海行為準則」磋商。他還說，區域國家要把解決南海問題的「鑰匙」掌握在自己手裡。
新華社報導，李克強7日在寮國永珍出席第19次中國大陸與東南亞國家協會（ASEAN）（10+1）領袖會議時，就南海問題闡述陸方的立場和主張。
李克強說，目前南海形勢正朝著「積極方向」發展。實踐證明，大陸與東協國家遵照國際法原則達成的「南海各方行為宣言」是有效的區域規則，由直接當事國透過談判協商和平解決爭議的原則發揮重要作用。
他表示，大陸與東協國家正在「南海各方行為宣言」基礎上積極推進「南海行為準則」磋商，目的是妥善處理南海問題，在爭議解決之前管控分歧、化解矛盾、推進合作。
李克強強調，南海和平穩定與區域國家的繁榮發展休戚相關。南海安寧，區域國家是最大受益者。歷史和現實反覆證明，「地區國家只有將解決問題的鑰匙牢牢掌握在自己手裡，南海才能保持和平穩定。」
他表示，大陸願與東協國家攜手合作、排除干擾，按照「南海各方行為宣言」精神和「雙軌」思路妥善把握和處理南海問題。1050908
(中央社)
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