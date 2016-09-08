毒蟲假冒醫師 流動看診遭判刑

64歲謝啟鴻，未具備醫師資格，自95年間起四處流竄，在台中逢甲大學、水湳機場、苗栗等地隱身民宅，為病患把脈看診每次收費200元，開處方簽未賣藥。他因毒品案入監2年，直到100年4月假釋後繼續「懸壺濟世」，看診外還為病患熬製湯藥。台中地院依違反醫師法、藥事法，判處10月徒刑。

判決書指出，謝啟鴻於88年間因吸毒案入監觀察、勒戒，93年又再因吸毒而入監，後於95年7月到98年4越間四處流竄台中、苗栗一帶，為患者看診每次收費200元，合計368次。

之後，謝男又於98年4月因毒品案入監，直到100年4月才假釋出獄，相隔半年，他又在西屯區某民宅為民眾把脈看診，開立處方簽，且「擴大營業」，還與北屯區某蔘藥行合作，向該蔘藥行購買藥材後再委託其熬製成湯藥，再出售給病患。

檢警於103年7月上門搜索查獲，還查獲安非他命毒品（另案判6月徒刑）；謝男坦承吸毒，辯稱他是自己在家研究成方，沒有販售及製作藥包。但其違反醫師法及藥事法部分犯行明確，判處10月徒刑。

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(中時)