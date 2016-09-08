毒蟲假冒醫師 流動看診遭判刑
64歲謝啟鴻，未具備醫師資格，自95年間起四處流竄，在台中逢甲大學、水湳機場、苗栗等地隱身民宅，為病患把脈看診每次收費200元，開處方簽未賣藥。他因毒品案入監2年，直到100年4月假釋後繼續「懸壺濟世」，看診外還為病患熬製湯藥。台中地院依違反醫師法、藥事法，判處10月徒刑。
判決書指出，謝啟鴻於88年間因吸毒案入監觀察、勒戒，93年又再因吸毒而入監，後於95年7月到98年4越間四處流竄台中、苗栗一帶，為患者看診每次收費200元，合計368次。
之後，謝男又於98年4月因毒品案入監，直到100年4月才假釋出獄，相隔半年，他又在西屯區某民宅為民眾把脈看診，開立處方簽，且「擴大營業」，還與北屯區某蔘藥行合作，向該蔘藥行購買藥材後再委託其熬製成湯藥，再出售給病患。
檢警於103年7月上門搜索查獲，還查獲安非他命毒品（另案判6月徒刑）；謝男坦承吸毒，辯稱他是自己在家研究成方，沒有販售及製作藥包。但其違反醫師法及藥事法部分犯行明確，判處10月徒刑。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
關鍵字：毒蟲
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。