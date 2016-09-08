中秋節應景食品稽查 彰縣3件不合格

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彰化縣衛生局進行月餅稽查。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局進行月餅稽查。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局稽查科長黃美芳表示，這波抽驗月餅、餡料、休閒食品、烤肉用食材加工品等。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局今天公布中秋節應節食品製作場所稽查結果，這波共抽驗95件，檢驗結果有1件鹹蛋黃動物用藥多重殘留，和花生粉、花生貢糖黃麴毒素超標。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局公布這波抽驗不合格廠商。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局今天公布中秋節應節食品製作場所稽查結果，這波共抽驗95件，檢驗結果有1件鹹蛋黃動物用藥多重殘留，氟滅菌不得檢出，卻被驗出0.02ppm，另還檢出1件花生粉和花生貢糖的黃麴毒數超標。

衛生局稽查科長黃美芳表示，這波抽驗月餅、餡料、休閒食品、烤肉用食材加工品等，檢驗動物用藥、防腐劑、漂白劑、殺菌劑、甜味劑、二甲基黃、黃麴毒素、丙酸等項目，不合格率3.2％，較去年4.9％少，近幾年要求業者要紀錄進貨原料廠商，能快速追蹤到問題的源頭，一旦不合格，一定列為稽查的對象，已逐年進步了。

黃美芳指出，歷年統計數字發現，鹹蛋黃和花生製品為近幾年抽驗不合格率較高的產品。檢出問題鹹蛋黃源頭來自芳苑的一家畜牧場，立即勒令下架不得販售，依違反食品衛生管理法規定，可處6萬至2億元罰緩。氟滅菌規定不得檢出，長期攝取會造成頭暈、頭痛、失眠等中樞神經系統與腸胃道反映。

另檢出不合格花生粉，總黃麴毒素28.7ppb，限量標準15ppb以下；花生貢糖總黃麴毒素21.6ppb，公司分別在新北市和雲林縣，已移前所轄衛生局辦理。黃麴毒素具肝毒性和致癌性。

黃美芳說，這次抽驗結果還有4件抽驗產品標示違規，其中3件營養標示格式不符，另1件成分含花生但未標示過敏原警語，均已違反食安法，移請來源所在衛生局進行調查處辦。

彰縣衛生局表示，一般民眾無法直接由購買場所判別優劣，今年針對烘培業製程共稽查248家次。並提醒購買把握「選購食品標示要點」，拆開後注意保存條件和有效日期。

(中時)