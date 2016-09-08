粉絲都跪了！5566傳金鐘合體重現《我難過》

5566傳下月在金鐘頒獎典禮合體。(圖／本報系資料照）

昔日本土天團「5566」自2008年解散後，團員就各自發展，近年來頻被網友拱合體，但都不了了之，但現在傳出好消息，他們可望在今年金鐘獎頒獎典禮合體表演，讓粉絲都相當期待。

據《ETtoday新聞雲》報導，製作單位邀請5566合體參與金鐘頒獎典禮，據悉，經典歌曲《我難過》、《無所謂》、《存在》都在討論名單中，對此，王仁甫、孫協志及許孟哲經紀人表示有收到邀約，但時間還在安排，至於一直被外界認為是造成他們合體破局的王少偉則也表示尚未確定，仍在瞭解內容規劃。

2003年林宥嘉在金鐘獎上演唱5566經典歌曲《我難過》，喚起不少粉絲的回憶，甚至還讓他們五月天在隔年元旦飆歌，不過之後合體演唱會始終喬不攏，如今有望再合體，讓粉絲相當期待。

(中時電子報)