揪逃稅 丹麥政府決定購買巴拿馬文件

我要評比

丹麥稅務大臣勞瑞增宣布，將購買巴拿馬法律事務所莫薩克馮賽卡外洩的「巴拿馬文件」。丹麥可能是同意購買外洩文件的第1個政府當局。

英國廣播公司（BBC）報導，勞瑞增（Karsten Lauritzen）聲明，暱名人士今年夏季期間接觸丹麥稅務當局，有意出售牽涉高達600名丹麥公民的稅務資料。他說：「我們對丹麥誠實的納稅人有所虧欠。」

但反對黨發言人批評這樣的決定應予「深加譴責」。

據信德國、法國、英國過去都付款取得相關的銀行客戶資料，但丹麥可能是同意購買莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）外洩「巴拿馬文件」（Panama Papers）的第1個政府當局。

勞瑞增未揭露付款總額，但據信高達900萬丹麥克朗（140萬美元）。（譯者：中央社何宏儒）1050908

(中央社)