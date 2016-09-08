太陽的後裔賺很大 推兩宋紀念牌

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南韓演藝經紀公司Solip娛樂表示，已與韓國造幣公社簽訂合約，將推出印有「太陽的後裔」男女主角宋仲基、宋慧喬照片的紀念金牌、銀牌和銅牌，上市銷售。

南韓「體育朝鮮」指出，Solip娛樂表示，「我們將與韓國造幣公社一同製作並推出印有宋仲基、宋慧喬照片的紀念牌。這次將推出含金99.9%、銀99.9%、黃銅牌。套裝產品將在全球限量銷售，具有極高的收藏價值。」

紀念牌的正面印有宋仲基、宋慧喬照片，反面則為電視劇主要背景希臘Zacinto島。此外，此款獎牌採用高級禮盒包裝，為防止假冒偽造，造幣公社方面還採用了特殊的保安程序。

南韓演藝圈消息人士表示，「太陽的後裔」是讓全世界再次刮起韓流，對韓流文化產業有著積極影響的電視劇。為了紀念此劇，特別企劃了宋仲基、宋慧喬的紀念牌。1050908

(中央社)