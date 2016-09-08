高市文化中心分館 9／11舉辦2場手工坊
高市圖高雄市文化中心分館本週日（9/11）上午10點至12點及下午2點至4點，在高雄市文化中心分館兒童室舉辦2場「新住民姊妹親子手工坊」，邀請中華民國兒童美術教育學會會員，資深藝術工作者郭淑玲老師，帶領新住民姊妹親子一起欣賞繪本故事並指導親子手作DIY，內容生動有趣，目前尚有名額，歡迎報名參加。
圖書館表示，高雄市文化中心分館為鼓勵外籍與大陸配偶偕同本國籍配偶及家屬參與圖書館閱讀活動，並透過活動進行，吸引社會成員瞭解移民文化，促使國人從小建立族群平等與相互尊重接納之觀念，在圖書館開辦2場「新住民姊妹親子手工坊」，除了新住民姊妹優先報名外，也開放部分名額給一般民眾免費報名參加，藉由共同參與讓一般民眾積極接納新住民姊妹。
郭淑玲老師曾獲得全國美勞教師教材設計第2名，長期以來擔任高市文化中心分館小蜻蜓讀書會的創意指導老師，教學方式生動活潑、幽默風趣，深得小朋友喜愛，其專長為藝術創作，此次由她帶領親子們一起欣賞繪本《迷糊的企鵝》、《認識立體書》，及製作立體卡片、搖搖娃，機會難得，每場限20組家庭〈一大一小〉，額滿為止。洽詢及報名電話：07-2225136轉8213。
(中時)
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