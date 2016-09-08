語言不通想買春 2外籍男慘遭剝皮

苓雅警查緝妨害風化案，意外發現外籍男客遭剝皮。（吳江泉翻攝）

高雄市苓雅區中華四路的美容會館屢遭檢舉涉嫌暗藏春色從事「半、全套」性服務，經苓雅警分局探訪蒐證，持搜索票取締，查獲黃姓現場負責人等7人，分別依涉嫌妨害風化罪嫌送辦及違反社會秩序維護法裁罰。

警方臨檢時於2樓包廂內當場查獲褚姓女服務生與田姓男客人2人正在進行半套性交易行為（俗稱打手槍），另發現2名行為舉止慌張怪異的外籍人士身處該疑似色情場所內，經警方以英文詢問該兩名外籍人士時，渠等自行坦誠，因其長期在高雄從事造船業雜工工作，性慾難耐，特地乘車前往消費，經與會館內黃姓現場負責人及女性工作人員以比手畫腳方式及簡單英語溝通後進行半套性交易，還額外負擔較高加價。

黃姓現場負責人經詢問坦承該店消費方式為半套性交易服務及價格，並負責店內事務及收費，及帶客人安排小姐至包廂，警方搜索當場查扣燈遙控器3個、小姐排休表1張、與當日排班表、營業所得新台幣5600元、名片5張。

全案依法將黃姓負責人依刑法妨害風化移送高雄地檢署偵辦，另女服務生、男客則依社會秩序維護法裁處。並函報市府相關局、處依權責裁罰店方違規、逃稅、消防等行政責任。

分局長賈樂吉表示掃蕩轄區色情營業處所決心，並呼籲業者勿心存僥倖，警方將持續掃蕩相關不法營業處所，加強查緝取締依法究辦。

(中時)