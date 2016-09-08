大甲第二市場消費集點換好物 市場巡禮專車20日發車
台中大甲第二公有零售市場將於9月10日舉辦「台中食尚 好樂市場-慶中秋•集大利」行銷活動，當日在市場內消費就有機會獲得好禮；而深受好評的「市場巡禮假日專車」也將於9月20再次發車，歡迎踴躍報名參加。
9月10日當日於大甲第二公有零售市場消費滿100元，就能獲得1點，集滿3點以上可依點數多寡兌換多樣好禮；集滿5點可獲得摸彩券一張，還有機會參與11月的抽汽車大獎活動。當天除將提供特色美食免費試吃，還有市場尋寶好康送、買菜王競賽、知識王擂台賽、購物金轉盤加倍送等活動。
經發局長呂曜志表示，大甲第二公有零售市場為新式建築物，硬體設施新穎、照明設備明亮、監視與消防系統完善，還有廣大的停車空間與舒適的購物環境，並榮獲內政部頒發綠建築標章外，期能透過此次活動鼓勵民眾到傳統市場消費，發揚市場核心價值。
經發局開全國先例推出「傳統市場巡禮假日專車」，獲得民眾熱烈反應，市場專車二部曲將於9月20日再度發車，共計6車次、兩條主題路線。「舊市好食光」路線將行經台中市第五、大甲第二、第二公有零售市場、台中刑務所演武場、台中文化創意產業園區。
呂曜志指出，「食在藍海」路線則行經台中市大甲第二、大甲第一、清水第一公有零售市場、台中市港區藝術中心、沙鹿美仁里彩繪村、沙鹿深波圖書館。全程活動皆為免費，參加者不僅可獲得75元市場美食券，填寫問卷還可以得到摸彩券一張，參與11月的抽汽車大獎活動。
(中時)
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