來義鄉發生汽車火警 一人疑遭燒死
來義鄉今天早上8時36分發生焦屍案，古義路50-2號發生汽車火警，警消獲報趕赴現場，發現1名61歲吳姓男子疑似燒死在箱型車後座。
警方表示，死者疑似為61歲吳姓男子，現住地潮州鎮光華里，為來義鄉人，初步研判應是他在車廂內操作割草機具不當，而引起火災意外逃生不及身亡，目前已通知其家屬到場說明，並通報地檢署申請司法相驗，以釐清相關事證及原因。
警、消指出，案發車輛是無車牌號碼的廂型小貨車，後續持續調查中。
(中時)
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